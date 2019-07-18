Edremit'te polis iğne ile kuyu kazdı, anneyi buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni doğan bebeği bir evin balkonuna koyarak kayıplara karışan anneyi, polis adeta iğne ile kuyu kazarak buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz ay meydana gelmişti. 25 Haziran tarihinde Tuzcumurat Mahallesi'nde bir evin birinci katına 2 ila 3 saat önce yeni doğan bir kız bebek bırakılmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde bebeğin kordonunun taş ile ezilerek kopartıldığı dikkat çekerken, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin ise önce evin zilini bir kere çaldıktan sonra kaçtığı tespit edildi.

Dairede oturan aile balkonundan çocuk sesi gelmesi üzerine baktığında, çamaşır makinesi üzerine bebek bırakıldığını gördü. Bebeğin yarısının battaniyeye sarılmış, elleri ve bedeninin bir kısmının çıplak ve yüzünde kan lekeleri bulunduğu iddia edilirken, çocuğun hareketli olması nedeniyle çocuğun makine üstünden düşmekten de son anda kurtarıldığı kaydedilmişti.

Polis iğne ile kuyu kazıdı

Olay sonrası Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adeta iğne ile kuyu kazdı. Titiz bir çalışma sonrası yüzlerce dosya incelenerek polis anneyi buldu. 30 yaşındaki şüpheli anne çocuğun kendisinden olduğunu kabul ederken rıza ile yaşadığı gayri meşru ilişki sonucu çocuğu doğurduğu ancak kız bebeği kabul etmediği ileri sürüldü. Anne hakkında ise "Çocuğu terk etme" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilirken, 3 ay ile bir yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi. Bu arada kız bebek ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.