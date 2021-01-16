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Edremit'te polis karda mahsur kalanlar için seferber oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken polis ekipleri de yardım için seferber oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken polis ekipleri de yardım için seferber oldu.


Kar yağışının etkili olduğu kara yolu ve şehirlerarası güzergahlarda Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri tüm personel adeta seferber oldu. Özellikle kar yağışını etkili olduğu Edremit-Balıkesir karayolu üzerinde yolda mahsur kalan araçlara ve sürücülere gerekli yardımları yaparak vatandaşlarımızın güvenli şekilde evlerine ulaşmalarının sağlanması için gösterilen büyük gayret dikkat çekti. Bu arada şehir merkezinde de bulunan ekiplerde yoğun yağışta vatandaşlarını evlerine götürdü. Mahsur vatandaşlar yardımlarına koşan polise teşekkür etti.

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