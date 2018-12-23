Edremit'te polis ve jandarma kara yolunda kuş uçurtmuyor

Edremit'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak yaptığı uygulamada araçlar didik didik arandı.

Edremit ve bağlı olduğu Altınoluk Mahallesi il sınırına kadar bulunan Çanakkale-İzmir bağlantılı karayolu üzerindeki güzergahta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, kamyonlar ve özel araçlar ile sürücü ve araçlardaki şahıslar üzerinde arama yapıldı. Ekipler yıl başı öncesi bomba, sahte alkol, uyuşturucu maddeler, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti gibi konular üzerinde durulurken, yolcuların ve sürücülerin GBT sorgulamalarını da yapan ekipler, suçlulara geçit vermedi. Çok sayıda GBT sorgulaması yapıldı. Kimliğinde oynama yaptığı tespit edilen 24 yaşındaki A.J isimli kişi gözaltına alındı. Halkın huzur ve güveni için kontrollerin aralıksız süreceği öğrenildi.