Edremit'te polisin genel asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin genel asayiş uygulamasında aranan 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin Akçay ve Kadıköy bölgesindeki umuma açık iş yerleri ve şüpheli şahıslar üzerinde yapmış olduğu uygulamada, 145 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Kontrollerde içlerinde hakaret, dolandırıcılık ve yoklama kaçağı olarak aranan toplam 5 kişi gözaltına alındı. Polisin son dönemde ilçede sıkı denetimleri vatandaşın büyük takdiri ile karşılanıyor.