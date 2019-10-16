Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 8 bin adet boş makaron, 12 bin 680 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 16 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet bandrol, 100 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.