İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te polisten kaçak tütüne geçit yok

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü Edremit KOM Grup Amirliği kaçak tütün olaylarına karşı teyakkuza geçti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü Edremit KOM Grup Amirliği kaçak tütün olaylarına karşı teyakkuza geçti. Yapılan çalışmada binlerce açık sigara ve tütüne el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Edremit Sarıkız Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan kontrollerde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve TAPDK belgesinin bulunmadığı tespit edildi. İşyeri içerisinde yapılan aramalarda 19 bin 180 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 31 bin adet içi boş makaron, 115 paket nargile tütünü, 34,4 kilogram ağırlığında açık tütün, 500 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. M.B. hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. M.B'ye ayrıca 10 bin 937 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.