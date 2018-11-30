Edremit'te polisten kaçak tütüne geçit yok

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü Edremit KOM Grup Amirliği kaçak tütün olaylarına karşı teyakkuza geçti. Yapılan çalışmada binlerce açık sigara ve tütüne el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Edremit Sarıkız Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan kontrollerde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve TAPDK belgesinin bulunmadığı tespit edildi. İşyeri içerisinde yapılan aramalarda 19 bin 180 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 31 bin adet içi boş makaron, 115 paket nargile tütünü, 34,4 kilogram ağırlığında açık tütün, 500 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. M.B. hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. M.B'ye ayrıca 10 bin 937 TL idari para cezası uygulandı.