Edremit'te Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri ele alındı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında Ramazan Bayramı'nın en iyi şekilde geçmesi ve bayram süresince her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için alınacak önemler, yapılan toplantıyla değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaşların Ramazan Bayramının huzur ve güvenli bir şekilde geçirilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Özellikle ilçemizdeki vatandaşlarımızı ve ilçemizi ziyarete gelen tatilcilerin rahat bir şekilde tatillerini geçirebilmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler belirlendi.

Toplantıda ayrıca bayram döneminde yapılacak asayiş ve trafik denetimleri ile elektrik kesintileri yaşanmaması için alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

Kaymakam Sırmalı, toplantı sonunda yaptığı açıklamada; Edremit ilçesinin önemli bir turizm merkezi olduğunu ve bu nedenle ilçe nüfusunun tatil dönemlerinde 5 katına ulaştığını belirterek, "Bu nedenle tatillerini ilçemizde geçirecek vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık. İlgili kurumlarımıza düşen görev ve sorumlulukları belirleyerek bayram süresince tüm kurumlarımızın koordinasyon halinde olmaları, güvenlik güçlerimiz ve diğer birim ekiplerimizin 24 saat vatandaşın huzuru ve güvenliği için görev yapması için gerekli önlemleri aldık. İnşallah 9 günlük tatil süresi boyunca ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımız ve ilçemizi ziyarete gelen vatandaşlarımız tatillerini en iyi şekilde geçirecek. Bu toplantımızda ilçemizde faaliyet gösteren otobüs firması yetkililerini toplantımıza davet ettik. İlgililere; yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması, için gerekli tedbirleri almaları, özellikle yolculuklarda istisnasız yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları, lastiklerin mevzuata belirtilen şartlara ve iklim koşullarına uygun kullanımı, hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi, 10 numara yağ tabir edilen uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmaları ile ilgili talimatlar verildi. Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi için bütün kişi ve kurumlara düşen görevleri en iyi şekilde yapmalarını ifade ettik. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.