Edremit'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dün bölgede etkili olan lodos fırtınası sonrasında akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar şiddetli bir şekilde devam eden yağış Edremit'in Akçay ve İkizçay Mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kazdağları'na metrekareye 70 kilogram yağış düşmesiyle birlikte sahil bölgesindeki mahallelerde su baskınları görülmeye başlandı. Özellikle İkizçay Mahallesinde yaşanan su baskınlarına hızlı bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve BASKİ ekipleri müdahale etti. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri yüzünden araç trafiği olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde ise evlerinin girişleri su ile dolan ve işlerine gitmek isteyen bir çok vatandaş zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise ayaklarına çizmelerini giyip günlük ayakkabılarını ellerine alarak su birikintilerini aşmak zorunda kaldılar.