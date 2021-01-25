İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü. Araçlar yağmur suyu ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, taşan rögarlar yüzünden bir çok iş yerini su bastı. Su basan semt pazarında da pazarcılar zor anlar yaşadı.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağmur sebebiyle rögarlar taştı, ilçenin bir çok caddesi sular altında kaldı. Sel sularında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti.


İlçede Pazartesi günleri kurulan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazarı su basınca pazara sadece çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi. Tezgahları su altında kalan pazarcılar zor anlar yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.