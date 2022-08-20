Edremit'te Şahinderesi Kanyonu ilgi gördü

Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın batı yamaçlarında yer alan Şahinderesi Kanyonu ilgi gördü. Edremit'te 27 Kilometre uzunluğu ile adından söz ettiren kanyona giden vatandaşlar, soğuk sularda serinlerden bol bol fotoğraf çekiyor.

Altınoluk Mahallesi yakınlarında yer alan Şahinderesi Kanyonu eşsiz manzarası ve oksijeni bol havası ile dikkat çekiyor. Oldukça dik ve engebeli yapısı olan Kanyon'da rehber eşliğinde turlar düzenleniyor. Özellikle hafta sonları, çok sayıda ziyaretçi ağırlayan kanyona Burhaniye'den giden Kaan Tuna, “ Kanyonun adını çok duydum. Ancak, bu güne kadar gelememiştim Kanyon boyunca birçok gölcük yer almaktadır. Balıkesir'in Edremit ilçesinin sınırları içerisinde yer alan bu doğanın eşsiz parçası ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Yıllardır yaz aylarında Körfez bölgesine tatile gelirim. Şahinderesi kanyonun ismini çok kez duymama rağmen bugün ilk kez gelmek kısmet oldu. Geldiğime de değdi doğrusu bu sıcak bunaltıcı yaz günlerinde kanyonun soğuk suları ile epey bir serinledim. Burası Altınoluk gibi kalabalık bir şehir ortamından hemen 5 dakika kadar uzaklıkta böylesi bir tabiat harikasını barındırması açısından çok ilgimi çekti. Hemen yanı başındaki Doyran köyü de eşsiz körfez manzarasını bizlere sunuyor. Körfezi kuşbakışı seyretmek ve kanyondaki yürüyüş sonrası dinlenmek için harika bir alternatif seyahat rotası, herkese özellikle de Burhaniye'li hemşerilerimize tavsiye ederim” dedi.