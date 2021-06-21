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Edremit'te sahte içki operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat sonucu tespit edilen 2 şüpheli kişinin iş yerine baskın düzenledi.


Aramada 20 litre sahte/kaçak içki, 67 litre etil alkol, 300 adet içki aroması, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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