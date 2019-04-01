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Edremit'te seçim gerginliği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.


Cumhuriyet Meydanındaki CHP'nin kutlamalarına bir grup, sandıkların çoğunluğunun açılmaması nedeniyle itiraz etti. Grup “Burası Kürdistan değil” şeklinde sloganlar attı. Resmi kaynaklardan açıklanan kesin olmayan sonuçların açıklanması sonrasında grup alandan ayrıldı. Seçimi kazanan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise Cumhuriyet Meydanında partilileri ile zaferini kutladı.

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