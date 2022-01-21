İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatları ile Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi’nin koordinesinde ilçedeki 5 parka şehitlerin isimleri verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin koordinesinde ilçedeki 5 parka şehitlerin isimleri verildi.


Altınoluk'ta Şehit Jandarma Ferhat Çiftçi, Kadıköy'de Şehit Polis Gökhan Kıncak, Bostancı'da Şehit Er Naim Özkan, Altınkum'da Şehit Jandarma Ali Çakır ve Cennetayağı'nda Şehit Polis Abdulkadir Güngör'ün isimlerinin verildiği parkların peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığını belirten Başkan Yardımcısı Çelebi, bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin isimlerinin Edremit'te her zaman onur ve gururla yaşatılacağını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.