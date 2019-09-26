Edremit'te sezonun ilk zeytinyağı üretildi

Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, sezonun ilk zeytinyağı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinlik ile üretildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2019-2020 sezonunun ilk zeytinyağının sıkılması nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Güre'de ki bir fabrikada ilk zeytinyağımız sıkıldı ve yeni sezon üretim başladı. Ben bu sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Edremit hem zeytiniyle hem de zeytinyağıyla meşhur bir ilçemiz. İlçemizde yıllık 75- 80 bin ton 14- 15 ton da zeytinyağı üretimi yapılıyor. Edremit'te 3 milyon zeytin ağacı bulunuyor. 5- 6 bin ailemiz de bu zeytinden geçimini sağlıyor. Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyorum."

Edremit'te ilk zeytinyağı sıkımının yapıldığı tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu "Kazdağı eteklerinde, Kuzey Ege'de Edremit'te ilk zeytinyağı sıkımımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün aşağı yukarı 5 bin kilo zeytin sıkıp 3 ton yağ elde etmeyi planlıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl hem zeytinde tane kalitesi hem de zeytinyağı kalitesi bölgemizde gayet iyi. Geçen yıla göre daha iyi ürün bekliyoruz." Dedi.

Erken hasat zeytinyağının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu dile getiren Ferhatoğlu, “Zeytin ilk sıkıldığı zaman zeytinyağı antioksidan bakımından, mineraller bakımından daha zengin. İnsan sağlığına daha faydalı. Hücre yapıcı özelliği var. Hücreleri yeniliyor. Bu yönden çok sağlıklı. Çok faydalı. Yeşil zeytinin pembe renge dönerken sıkılması ile elde edilen yağ çok nefasetli, çok lezzetli oluyor. Herkese bu erken hasat zeytinyağından yemesini tatmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve beraberindekiler, tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu'ndan zeytinyağı hakkında bilgi aldı. İlk sıkılan zeytinyağından içerek tadına baktı.