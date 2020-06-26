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Edremit'te sınavlara COVİD-19 önlemi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi 27-28 Haziran’da gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda ilaçlama yaptı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi 27-28 Haziran'da gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullarda ilaçlama yaptı.


Edremit Belediyesi'ne bağlı ekipler kent genelindeki tüm okullarda ilaçlama yaptı. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 27-28 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullardaki sınıflar ve öğrencilerin kullanacağı alanlar Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Öğrencilerimizin hayatlarına yön veren bu dönemde, iyi ve sağlıklı koşullarda sınava girmesi için çalışıyoruz. Belediye olarak biz salgına karşı önlemlerimizi alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” dedi.

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