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Edremit'te su baksınlarına karşı önlem alınıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kadıköy Mahallesi'nde bir kilometre yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.


Kadıköy Mahallesi'ndeki alt yapı problemini çözüme ulaştırmak için drenaj hattı çalışmasına süratle devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma programına göre ekipler; yağmur sularının taşkınlara sebebiyet vermemesi, yağmur sularının derelere deşarj edilebilmesi ve alt yapı eksiklerinin giderilmesi için Kadıköy Mahallesi'nde bir kilometrelik yeni drenaj hatları döşüyor. Kocaseyit Caddesi'nde yağmur suyu drenaj hattı ve menfez yapım çalışmaları kapsamında yaklaşık 1000 metre ve 600'lük yağmur suyu drenaj hattı döşenerek; bölgede yıllardır yağmur suyu hattı olmaması sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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