İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te su samuru ölüsü sahile vurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bölgede görülmeyen su samuru ölüsü sahile vurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölgede görülmeyen su samuru ölüsü sahile vurdu. Bölgede ilk kez görülen su samuru merak uyandırdı.


Edremit İlçesinin Güre Mahallesi Ankara Kampı mevkiinde yürüyüş yapan bir grup bölge sakini sahilde farklı bir hayvan leşi buldu. Farklı patileri ve ağız yapısıyla merak uyandıran hayvan leşinin bir su samuruna ait olabileceği öğrenildi. Su samurunun denizdeki akıntılar ile bölgeye sürüklenmiş olabileceği ifade ediliyor. Bölgede şu ana kadar belirlenmiş ve kayıt altına alınmış bir su samuru yaşantısının olmadığını söyleyen çevre sakinleri yetkilileri bu hayvan leşi üzerinde inceleme yapmaya davet ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.