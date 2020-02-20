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Edremit'te sürücü elektrik direğini yerinden söktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale-İzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.


Gülçin K. (29), idaresindeki araçla Edremit istikametinden Burhaniye istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç orta refüjde elektrik direğini yıktıktan sonra ters döndü. Elektrik direğinin ise aracı ortadan bölme noktasına getirdiği kazada, sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin bir saate yakın mücadelesi sonrası kurtarıldı. Ağır yaralanan Gülçin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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