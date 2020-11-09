Edremit'te tapu dairesinin bulunduğu binada yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tapu dairesinin bulunduğu binada bulunan lokantada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Gazicelal Mahalllesi'nde bulunan binada yangın çıktı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken binanın duman altında kalması nedeniyle binada kısa süreli panik yaşandı.