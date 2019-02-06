İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarihi eser ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarihi eser ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, il ev ilçe jandarma ekipleri, Edremit'in Akçay Mahallesi'nde ikamet eden M.S.V. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. M.S.V'nin evine alınan izinle operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir adet 7x7 cm ebatlarında Hazreti İsa'yı temsil eden bronz obje, 8 adet sikke ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.V. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.