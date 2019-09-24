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Edremit'te tefeci operasyonunda 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda nakit para, çek ve senetler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güre Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı faiz karşılığında senet alarak borç verdikleri iddia edilen C.C., İ.A. ve M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ekipler, 27 boş senet, toplam değeri 258 bin TL olan 11 senet, 75 bin TL değerinde bir çek ve 58 bin 365 TL nakit para ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal tahkikat başlatıldı.

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