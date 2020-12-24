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Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tek katlı ev, yangında alev alev yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı ev, yangında alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 401. Sokak'ta meydana geldi. G.A.'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Her yeri alevler sardı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Amatör bir kişi ise cep telefonundan evin alev alev yanmasını ve yükselen dumanları görüntülemeyi başardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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