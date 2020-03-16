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Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor

Balıkesir’de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı.

Balıkesir'de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklar dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk Güre Akçay ve Zeytinli'de bulunan mahallerin ana arterleri büyük bir ozveri ile 3 gün deterjanlı su ile yıkayarak ilaçladı. Yetkililer, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, halkımızın panik yapmamaya, bilimsel temeli olmayan söylentilere inanmamaya, doğru ve tam bilgi için Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

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