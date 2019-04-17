Edremit'te Termal Turizm Atağı

Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi” 3. Danışma Kurulu Toplantısı Edremit Venüs Otelde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlki Afyon, ikincisi Denizli ve üçüncüsü Sivas'ta gerçekleşen Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin 4.'sü Balıkesir Edremit ilçesinde gerçekleştirilecek.

Balıkesir Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonluğundaki 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin 3. Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında yapıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın da katıldığı 2019 Eylül ayında Edremit'te yapılacak olan 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıya; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan Balıkesir ilçe kaymakamları, belediye başkanları, üniversite yetkilileri, ticaret odaları başkanları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkililer, ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Balıkesir'in sahip olduğu termal potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda “Balıkesir Kazdağları Termal ve Sağlık Turizm Derneği” adı altında bir dernek kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; “Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları vb. pek çok değeri ile adeta bir cennet konumundadır. Bizler, Edremit'in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin sahip olduğu önemli bir potansiyel olan termali ön plana çıkararak insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Özellikle 25-29 Eylül tarihlerinde 4 gün boyunca Edremit ilçemizde gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesine en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Zirvede turizm sektör temsilcilerinden oluşan binlerce yerli ve yabancı misafir ve çok sayıda basın mensubunu Edremit'te ağırlamış olacağız. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Edremit, uluslararası alanda faaliyet gösteren termal turizmde öncü birçok sektöre ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek bu zirve ile Balıkesir'in ve Edremit ilçesinin termal potansiyellerinin ön plana çıkartılarak tanıtılması sağlanacak. Bu kapsamda 2019 yılında 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin Edremit'te yapılacak olması bizim için büyük bir fırsattır” dedi.

Programa Edremit Turizm sektör temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Sektör temsilcileri özellikle Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya bu toplantıdan dolayı teşekkürlerini sundu.

Toplantı sonunda sektör temsilcilileri ile yapılan istişare ile yapılacak olan 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Zirvesi için neler yapılabileceği konuşulurken, ayrıca zirvenin çıktılarının neler olacağı konusunda bilgiler verildi.