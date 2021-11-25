İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edremit'te tezgahtan bulgur, pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.


Kapıcıbaşı Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın esnafın dalgınlığından istifade eden kadınlardan birinin tezgahtan bulgur çalması kameraya böyle yansıdı. Öte yandan aynı mevkide yine kapüşonlu bir kişinin, takip ettiği kadının pardösüsünden cep telefonunu alabilmek için verdiği mücadele ise dikkat çekiciydi. Kabak alan kadının parasını öderken pardösüsünden 6 bin liralık cep telefonunu bir anlık dalgınlığından faydalanan kişinin alması saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, pazar yerinde vatandaşın çok dikkatli olmasını istedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.