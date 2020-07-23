İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Köy Hizmetleri Kampı yakınlarında meydana geldi. A.K.T. (50) idaresindeki 34 SE 4060 plakalı Honda marka otomobil ile M.E. isimli kişinin idaresindeki 10 KZ 933 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.K.T., H. T., Z.B.T, M. T. ile diğer araç sürücü M.E. yaralandı. Kazaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda önlem aldı. Ekipler, trafiği aksatmadan araçlara kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.