Edremit'te Trafik ve İlkyardım Haftası Kutlandı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın katılımıyla Mimar Sinan İlkokulunda Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mimar Sinan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mustafa Tunçer‘in trafik ve ilkyardımın önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları trafik temalı skeçler izleyenlere tebessüm ettirdi. Programın son bölümünde ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrenciler ödüllerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Şube Müdürü Bülent Delice'den aldılar. Ödül töreninin devamında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç tarafından Edremit ilçesindeki hizmetleri sebebiyle Edremit Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı çalışanlarına ödüller verildi.