Edremit'te ‘Trafikte yaya önceliği' bilinci oluşturulacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” çerçevesinde Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik çerçevesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere emniyet ve jandarma personelinin yarısı görev aldı. Edremit'te düzenlenen "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla, gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde; yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amaçlanıyor. Bu kapsamda; okullarda konu ile ilgili programlar düzenlenmesi, vatandaşlara broşürler dağıtılması, "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında hazırlanan afiş ve dövüzlerin tüm ilçe merkezlerindeki kamu kurum ile kuruluşlarına asılması sağlandı.

Karayolları Trafik Kanunun 74. maddesine göre; “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar” ibaresi bulunmakta.

Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen bu çalışma “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Edremit ilçemizde bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız olarak bu duyarlılığam sahip çıkıyoruz. Bizler de bu konuda özellikle okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksikliklerinin giderilmesi, en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması, yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirler alınması hususunda gereğini yapacağız.

Bugün burada İçişleri Bakanlığımızın başlattığı bu kampanya doğrultusunda, tüm kurum temsilcilerimiz, emniyet ve jandama personelimiz ile birlikte görev aldık. Edremit'te tüm vatandaşlarımızla birlikte “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” anlamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında vatandaşlarımızdan çok ilgi ve destek gördük. Ayrıca Bugün okullarımızda konu ile ilgili programlar düzenlenmeye, öğrencilerimize yönelik duyarlılık artırıcı farklı etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili öğrencilerimizi bilinçlendirme çalışmlarımız devam edecektir.

İlçemizdeki bütün kurum ve kuruluşlarımız, Bakanlığımızın başlattığı “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” kampanyasının yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Trafikte can ve mal güvenliğimiz için bilinçlendirme faaliyetleri bundan sonrada devam edecektir. Bu nednele bu kampanyayı başlatan İçişleri Bakanlığımıza ve destekleyen bütüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.