Edremit'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, Göbelezoğlu Ortaokulu'nda başladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından açılışı yapılan fuar sergisine okul/kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

4 ortaokul ve 4 lise olmak üzere Edremit'teki 8 okulda düzenlenecek olan fuar çalışmaları 15 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında sergilenecek.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Aydın Kulaksızoğlu “Göbelezoğlu Ortaokulu olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile araştırmacılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu araştırmacılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlığını yaptığımız fuarımızda Matematik Öğretmenimiz Mehmet Burak Ecevit'in yürütücülüğünde öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimiz özverili çalışmalarını ortaya koydular. Bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilerime teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda fuarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan halk oyunları ekibi, gösterileriyle fuara ayrı bir renk kattı. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından protokol ve davetliler stantları gezerek, proje çalışmaları ile ilgili bilgi aldılar. 46 öğrencinin hazırladığı 13 araştırma, 4 inceleme ve 6 tasarım projesi, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Topluca çektirilen hatıra fotoğrafının ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç “Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlayan bilim fuarları, hayal gücü ile araştırmanın birleşmesine olanak sağlıyor. Bizler, geçmişte astronomiden matematiğe, tıptan coğrafyaya birçok bilim dalında çok önemli başarılara imza atmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. İlçemiz, TÜBİTAK çalışmalarında gösterdiği başarıyla bu mirasa sahip çıkıyor. Bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar açacak bu tür bilim fuarlarının ilçemizde düzenlemiş olması öğrencilerimiz ve okullarımız açısından çok faydalı ve gelecek adına ümit verici. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Kaymakam Sırmalı “Bugün burada öğrencilerimizin hazırladığı projeleri görme fırsatı yakaladık. Birbirinden güzel projeler hazırlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi daha nitelikli, daha kaliteli, daha güzel bir hayata hazırlayan, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.