İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından, Türkiye Gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan (84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından, Türkiye Gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan (84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.


Demirsatan, ayak damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle bir hafta önce İstanbul'daki hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Kaya Demirsatan tedavi gördüğü hastanede önceki akşam mide kanaması sonucu hayatını kaybetti.


Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Demirsatan, Eyüp Sultan Kabristanı'nda toprağa verildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.