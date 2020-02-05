Edremit'te uçan çatı aracın önüne düştü: 1 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, bir apartmanın uçan çatısı yolu kapattı. Edremit'te ise uçan çatının karayolunda gitmekte olan aracın önüne düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Güreli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısı rüzgara dayanamayarak yola dağıldı. Yola düşen çatı parçaları trafiği kapatırken, o anda yoldan geçen olmaması büyük bir faciayı önledi. Kapanan yolda polis önlem alırken, belediye ekipleri de yoldaki çatıyı kaldırmak için çalışma yaptı.

Binanın altındaki kafeye geldiğini anlatan Burak Karadağ, “Motorla kafeye geliyordum. Çatının uçtuğunu gördüm. İş yerinin camları da kırıldı. Allah'tan yoldan geçen yoktu. Yoksa can kaybı olurdu” dedi.

Apartmandaki iş yeri sahiplerinden Aykut Ataman da, “Bir arkadaşım aradığında haberim oldu. Düşen çatı yolu kapatmıştı. Allah'tan can kaybı yok. Mal kaybı var. İş yerindeki bazı camlar da kırıldı” dedi.

Edremit'te uçan çatı ana yolda gitmekte olan aracın önüne düştü

Edremit ilçesinde ise uçan çatının parçaları karayolunda ilerlemekte olan otomobilin önüne düştü. Edremit istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan 35 KF 3808 plakalı aracın Altınoluk Mahallesi Grup Kent yakınlarında şiddetli lodos ve yağmurunda etkisi ile önüne uçan çatı parçaları düştü. Çatı parçalarına çarpan araç dururken, parçalardan bazıları şoför mahallinin camını kırdı. Cam parçalarının yüzünün kesmesi sonucu kanlar içinde kalan sürücü Recep Sayın (54),

Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yolda itfaiye ve güvenlik güçleri önlem aldı.