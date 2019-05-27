Edremit'te Ülkü Yolu 8 yıl sonra bakıma alındı

Balıkesir'in Edremit'te ilçe merkezi ve sahil mahallerinin alternatif güzergahı olan Ülkü Yolu, 8 yıl aradan sonra Edremit Belediyesi tarafından bakıma alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Edremit Çayı kenarından Altınkum Mahallesi'ne kadar uzanan Ülkü Yolu'nda, Azerbaycan kavşağından itibaren asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun gevşek zemin nedeniyle deforme olan bölümleri iş makineleriyle sökülüyor. Ardından dolgu malzemesiyle doldurup silindir ile sıkıştırılan yollar tekrar asfaltla kaplanıyor. İlçe merkezinden sahil mahallerine alternatif bağlantı yolu olan Ülkü Yolu'nda bakım ve onarım çalışmaları, Altınkum Mahallesi'ne kadar devam edecek. Eş zamanlı olarak Edremit Çayı'nın karşı kenarında yer alan Işık Yolun'da da bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaz sezonu öncesinde sahil mahalleri başta olmak üzere kentin dört bir yanında ekiplerin çalıştığını belirtti. Başkan Arslan, “Vatandaşlarımız sahil bölgesine alternatif olduğu için Ülkü Yolu ve Işık Yolu'nu sıklıkla kullanıyor. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla yollarımız araç trafiği için daha güvenli ve uygun hale getirilecek” dedi.