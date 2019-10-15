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Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesi’nde uyuşturucu kuryeliği yapan 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde uyuşturucu kuryeliği yapan 1 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 26 yaşındaki U.P. isimli şahsın kullanımındaki 10 plakalı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar maddesi, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara Yunus ekiplerince el konulurken kuryelik yapan U.P. gözaltına alındı.

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