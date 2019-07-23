Edremit'te uyuşturucu operasyonu 2 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri İbrahimce Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.

Baskın yapılan ikametteki aramada 37 ecstasy uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 640 lira ele geçirilirken evde bulunan Yılmaz D. ile Cevriye D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.