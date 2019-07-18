Edremit'te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 69 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik körfez ilçelerinde yapılan amansız mücadele kapsamında kaçan ve içinde 3 kişi olan aracı Akçay Mahallesi İkizçay Caddesi üzerinde durdurmayı başararak yakaladı. Araçta yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı vaziyette bin 69 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden D.M., Ö.A. ve S.H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.