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Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbaratı sonucu T. K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliyi takibe alan sivil ekipler T.K. ve eşi K.K.'yı esrar satarken suçüstü yakaladı.


Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 3 ayrı poşet halinde 78,61 gram bonzai maddesi, 11 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi.


Zanlılar T.K. ve K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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