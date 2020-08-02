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Edremit'te yangını söndürmek için mahalle sakinleri seferber oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yanında mahalle sakinleri de seferber oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yanında mahalle sakinleri de seferber oldu. Eline çalı çırpı, yangın söndürme tüpü, kovayla su alan mahalle sakinleri yangını söndürmeye koştu.


Edinilen bilgiye göre, Darsofa Mahallesi 324. Sokak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Bu arada mahalle sakinleri de boş durmadı. Araçlarından yangın söndürme tüpü alan, kovaları alan, çalı çırpı alan mahalle sakinleri de yangını söndürebilmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri ile omuz omuza veren vatandaşların desteği ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında onun üzerinde zeytin ağacı yanarken, yakında bulunan arı kovanları zarar görmedi.


Yangında halkın örnek dayanışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar, "Yangının evlere de sıçraması an meselesiydi. Mahalleli seferber oldu" diye konuştular.

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