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Edremit'te yaşlı adam alevlerin içinde can verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki şahıs, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki şahıs, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece Kadıköy Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Kadir Ünal'ın (86) tek katlı evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan Ünal, yanarak feci şekilde can verdi. Haberi alıp olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı adamın kömürleşmiş cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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