Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşlı adam evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kapıcıbaşı Mahallesi Şehit Tanju Beytekin Sokak'ta meydana geldi. 79 yaşındaki Seyfi Közan'dan polise 'haber alınamayan şahıs' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine ekipler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kapıyı açması ile eve girdi. Yalnız yaşadığı bildirilen kişi, dairede ölü bulundu. Polisin araştırması sürüyor.