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Edremit'te yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli yer değiştiren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli yer değiştiren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Güre Melekhanım Sitesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına bir tane yavru kedi girdi. Araç sahibinin uğraşına rağmen çıkarılamayan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devamlı yer değiştiren kediyi, motor kısmından yoğun uğraş sonucu kurtararak, diğer yavru kedilerin yanına koydu. İtfaiye ekiplerine araç sahibi teşekkür etti..

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