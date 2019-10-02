Edremit'te ‘Yaya Güvenliği Nöbeti'

Yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karagözoğlu İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe; Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sırmalı, yaya geçidinde yayalara broşür dağıttı ve şoförleri bizzat bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmaları istedi. Protokol üyeleri ve ardından öğrenciler farklı döviz ve pankartlar taşıyarak farkındalık oluşturarak yaya geçidinden geçerek sürücülerin dikkati çektiler.

2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen “Öncelik hayatın öncelik yayanın” sloganı kapsamında geliştirilen bu projenin devamında “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” uygulamasını gerçekleştirildiğini ifade eden Sırmalı , “Buradaki amaç vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda devletin tüm kurum ve kuruluşları bunun bir takipçisi olduğunu herkesin bunun bir parçası olduğunu vurgulamak. Sadece polisimiz değil bizler de bütün yayalarımızın nöbetçisiyiz. Bu projedeki amacımız yayaların güvenliğini sağlamak. Sürücülerimize dikkatli olmaları konusunda buradan ikazda bulunuyoruz. Yayalarımıza da yaya yollarını kullanırken sağlarına ve sollarına bakıp geçmelerini rica ediyoruz. Bu eğitim programımız bu şekilde devam edecek. Türkiye genelinde bu proje uygulanmaya başladıktan beri yayaların yaralanmasında ve ölümlü kazaların olması konusunda bir azalma meydana geldi. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz” dedi.