Edremit'te yeni bir mesleki eğitim alanı açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim veren Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde körfez bölgesi yeni bir mesleki eğitim alanı ve mesleki eğitim alan dalı ile buluşuyor.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, müjdeyi kamuoyu ile paylaştı. Özbek “Yıllardır öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından talep edilen "Adalet Alanı" İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleriyle 2021-2022 Eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır. Böylelikle öğrencilerimizin ilgi alanları dahilinde, geleceklerine yönelik yeni bir seçenekleri daha olacak. Ayrıca ilçemizde ithalat ve ihracat yapan firmalara kalifiye elemanlar yetiştirmek amacıyla yine Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan "Muhasebe ve Finansman Alanı"nın "Dış Ticaret Dalı"na da bu yıl öğrenci alınacaktır. Öğrencilerimizi hayata hazırlamada önem arz eden yeni seçenekleri olacak olan alan ve dalların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey'e, Valimiz Sayın Hasan Şıldak'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Yıldız'a, Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal'a, okul yöneticilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.” Dedi.