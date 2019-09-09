Edremit'te yeni dönem yeni heyecan

2019/2020 eğitim-öğretim yılı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenim gören 23 bin 461 öğrenci ve bin 600 öğretmen için ilk ders zilinin çalması ile başladı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okulların eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte yeni binasına taşınan Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulunu ziyaret ederek bu yıl okula yeni başlayan 1. Sınıfların derslerine katıldı. Öğrencilerin uyum haftasından sonraki ilk ders günlerinde heyecanlarına ortak oldu. Öğrenciler için hazırlanan sürprizleri onlarla paylaştı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ilk gününde Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulumuzun siz değerli öğretmen, öğrenci ve velileriyle bir arada olduğum için mutluyum. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin gözlerindeki pırıltıya ve heyecanlarına şahit olduk. Hedefimiz öğrenci, öğretmen ve velilerimizdeki bu ilk gün heyecanının eğitim-öğretim yılının sonuna kadar artarak devam etmesini sağlamaktır.”dedi.

Milli Eğitim Müdürü Koç “Okulların tatile girdiği 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren okul yönetici arkadaşlarımızla beraber okullarımızı bugüne hazırlamak için çok çalıştık. Oturduğunuz sıralardan kullandığınız lavabolara, sınıfların boyanmasından bina temizliğine ve tadilatlarına kadar her şeyiyle okullarımızı siz sevgili öğrencilerimizin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim görmeleri için hazırladık, tamir ettik ve yeniledik. Hafta sonları bile çalışarak bakanlığımızın gönderdiği ücretsiz ders kitaplarını okulun açıldığı ilk gün sıralarınızda hazır bulundurduk. Sizin bu emeklerimizi boşa çıkarmayacağınıza inancım tamdır. Nobel Kimya ödüllü Prof. Dr.Aziz Sancar'ın ‘‘Herkes gibi orta zekâlı bir insanım ama başarılıyım. Çünkü çok çalıştım.'' dediği gibi siz de başarılı olmak ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalısınız, azimli olmalısınız. Çok çalışırsanız hedeflerinize ulaşmanız için hiçbir neden kalmaz.”dedi.