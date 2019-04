Edremit'te yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası yeni dönemin ilk Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Ali Sırmalı'nın başkanlığında yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 4541 sayılı kanunun muhtarlara yüklediği sorumluluklar anlatıldı. Aynı zamanda 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun başta olmak üzere ilgili Kanun ve mevzuatın muhtarlara verdiği görev ve sorumlukları ile ilgili hizmet içi eğitimin verildiği toplantıda daire amirleri, muhtarların ihtiyaç ve taleplerini doğrultusunda kurumlarının sorumluluk alanları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca muhtar bilgi sisteminin tanıtılması ile ilgili de kısa film gösterimi yapıldı.

Yeni seçilen muhtarları tebrik eden Kaymakam Ali Sırmalı, tüm muhtarlara görev süreleri boyunca başarılar diledi. Aynı zamanda muhtarlardan uyulması gereken hususlar ve kanun çerçevesinde verilen görevlerin kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesini isteyen Kaymakam Sırmalı “ Muhtarlarımız idarenin görevlisi ve temsilcisidir. Muhtarlık görevi kamu hizmetleri için önemli bir mercidir. Sizler muhtarlarımız olarak, seçilmiş, emaneti almış, güveni kazanmış, arkadaşlarımızsınız. Şüphesiz ki sizlerin mahallelerimiz bazındaki tespiti, bizim kamu yönetimi önceliklerimize ışık tutacak, önümüzü aydınlatacak ve bütünü görmemizi sağlayacaktır. Temsil ettiğiniz vatandaşların talebini iletirken, gerçekleşen yatırımları ve üst kurumdan gelen emirleri, vatandaşa aktaracak, karşılıklı iletişimi sağlayacak en güçlü köprüsünüz. Bu çerçevede sizlere çok büyük görevler düşmektedir.

Sizlerin özellikle mahallelerinizde yaşayan vatandaşlarla güçlü iletişim halinde olmanız sizden hizmet bekleyen vatandaşlarımıza devletin kolaylıkla ulaşması demektir. Mahallenizde yaşayan yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, öksüz, şehit ve gazi yakınları ve diğer ihtiyaç sahiplerinin durumları ile ilgili bilgileri bize en iyi aktaracak olan ve onlara ulaşmamızı sağlayacak en önemli köprü niteliğindesiniz. Aynı zamanda vatandaşların size her daim kolaylıkla ulaşabilmesi için görev mahallinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Biliyorsunuz ki gerek Kaymakamlığımız, gerekse diğer bütün kamu kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açık, bizlerle ve arkadaşlarımızla her zaman görüşebilirsiniz, taleplerinizi, isteklerinizi, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri bizlere her zaman iletebilirsiniz. Bizler de sizlerin her zaman yanınızda olacağız, sizlere yardımcı olabilmek için vatandaşlarımızın eksikliklerini giderebilmek için elimizden geleni yapacağız. Görevlerinizin ifasında da sizlerin gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıya Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Budak, daire amirleri ve 47 mahalle muhtarı katıldı.