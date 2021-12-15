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Edremit'te yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği şartı imzalandı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi için adımlar atıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi için adımlar atıldı.


Edremit Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında imzalanması oy birliğiyle kabul edilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı” Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından imzalandı. Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında yerel eşitliği sağlamak ve kadın katılımcılığını güçlendirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Şubat ayında da “Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Eğitimi” ile devam edecek.

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