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Edremit'te yeşil alanlara bakım

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyorEdremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyor


Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.” Denildi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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