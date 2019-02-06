Edremit'te ‘Yollar Yayanın' etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla tüm illerimizde eş zamanlı olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Edremit'te Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen etkinlikte sürücülerin yayalara saygı göstermesi istendi.

“Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” çerçevesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla düzenlenen etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı.

Etkinliğe; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sürücüleri tek uyaran Kaymakam Ali Sırmalı; “Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen bu çalışma “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Edremit ilçemizde bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız olarak bu duyarlılığa sahip çıkıyoruz. Bizler de bu konuda özellikle okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksikliklerinin giderilmesi, en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması, yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirler alınması hususunda gereğini yapacağız. Bugün burada İçişleri Bakanlığımızın başlattığı bu kampanya doğrultusunda, tüm kurum temsilcilerimiz, emniyet ve jandarma personelimiz ile birlikte görev aldık. İlçemizde tüm vatandaşlarımızla birlikte “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması” anlamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında vatandaşlarımızdan çok ilgi ve destek gördük. Ayrıca Bugün okullarımızda konu ile ilgili programlar düzenlenmeye, öğrencilerimize yönelik duyarlılık artırıcı farklı etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili öğrencilerimizi bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecektir”dedi.