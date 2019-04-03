Edremit'te zekâ oyunları yarışmaları başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen resmi-özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Zekâ Oyunları Yarışması başladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Şube Müdürü Hasan Delibey, 75. Yıl Ortaokulunda düzenlenen yarışmanın açılışına katıldılar.

Öğrencilerin bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, bireysel yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, analitik düşünme tekniklerini öğrenip becerilerini geliştirmelerini, zamanı verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 2-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Zekâ Oyunları Yarışması'nın ilçe elemeleri 75. Yıl Ortaokulunun spor salonunda başladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç ilk oyunu oynayıp daha sonra yarışmaya katılan öğrencilerle sohbet ederek oyunlarını izlediler ve yarışmacılara başarılar dilediler.

Yarışmada, 1. sınıflar Hedef 4, 2. sınıflar Pratik Bardaklar, 3. sınıflar Surakarta, 4. sınıflar Mangala, 5. sınıflar Reversi, 6. sınıflar Pentago, 7. sınıflar Mangala, 8. Sınıflar Abalone oyununa katılacak. Edremit birincilerine katılım belgesi, zekâ oyunu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Köyü'ne giriş bileti verilecek. 29 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek il finalinde her sınıf düzeyinde birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye zekâ oyunları ve ayrıca her birine kitap seti ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine katılım belgesi ve zekâ oyunu verilecek.