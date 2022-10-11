Edremit'te zeytinin, zeytinyağına yolculuğu başladı

Türkiye'nin önemli zeytin, zeytinyağı üretim merkezlerinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinin dalından sofraya yolculuğu başladı.

Hasat sezonun başlamasıyla birlikte senenin ilk hasadına katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş zeytinin tarladan sofraya yolculuğuna eşlik etti.

İlçede zeytin zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Ferhatoğlu Zeytinciliği ziyaret eden Kaymakam Odabaş, Yönetim Kurulu Başkanı Agah Ferhatoğlu'ndan zeytinin hasat edilerek fabrikada zeytinyağına dönüşüm süreci ile ilgili bilgiler aldı. Edremit'in önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ve zeytinyağının üretimi ve satışı ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Odabaş, zeytin hasadına da katılarak Edremit için bereketli bir sezon olmasını diledi.