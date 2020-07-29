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Edremit'te zincirleme kaza: 8 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Avcılar Mahallesi Fener mevkiindeki ışıklarda meydana geldi. Zincirleme kazada, 80 AH 560 plakalı H.Ü. idaresindeki Toyota marka araç, 10 P 7190 plakalı Ş.K. idaresindeki Ford Transit marka kamyonet, 34 AEE 371 plakalı F.A. idaresindeki Fiat Doblo marka araç, 10 KZ 435 plakalı M.D. idaresindeki Mercedes marka minibüs ve 16 SZ 710 plakalı A.K. idaresindeki TIR birbirlerine çarpıştı. Kaza yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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